◆米大リーグナショナルズ２×―１アスレチックス（６日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が、本拠のアスレチックス戦の７回途中から登板し、１回１／３を無失点で抑えた。１―１の７回２死で登板。７月の月間ＭＶＰに選出された注目のカーツと対戦し四球。一塁でルーカーとの対戦を迎えたが、チェンジアップで二飛にしとめた。８回も続投すると先頭の４番ブルデーをスライダーで空