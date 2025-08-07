テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが７日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。住田はインスタグラムに「仕事の後にＥＸガーデンカフェで、ドラえもんのメニューを食べてきました同期がハンバーガー、私はアンキパンを食べました」と書き始め、ドラえもんのコラボメニューを堪能する様子をうつしたオフショットを披露。４枚目にはドラえもんのモニュメントとのショットもアップ。続けて「子供の頃、アンキパン