自民党の今井絵理子参院議員（41）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属グループ「SPEED」の29周年の日に思いを記した。今井氏はスーツ姿で答弁する写真とともに「臨時国会が閉会しました」と報告。「新しく当選された議員が登院されフレッシュな雰囲気を感じるとともに、引退や落選に姿の見えないお世話になった議員もおり、一抹の寂しさを感じる国会でした」と胸中を明かしながら「だけど、前を向いて頑張らないと！踏ん張ら