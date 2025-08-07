垂水市の海岸で6日夜、身元不明の男性の遺体が見つかりました。付近では70代の男性が行方不明になっていて、警察が身元の確認を進めています。 鹿屋警察署によりますと、6日午後11時ごろ、垂水市内の住民から「父の行方が分からない」と、警察に通報がありました。 警察官が家の付近などを捜索していたところ、通報からおよそ30分後に垂水市二川の海岸で、身元不明の男性の遺体がうつ伏せの状態で見つかりました。 身長はおよそ