国が南海トラフ地震の被害想定を見直したことを受け、鹿児島県は県内の地震・津波の新しい被害予測に向けた調査を始めます。被害予測には、頻発するトカラ列島近海の地震も新たに加わります。 国は今年3月、南海トラフ巨大地震の被害想定を見直し、県内の死者は最大1400人、けが人は6000人と想定しています。 南海トラフを含む県内の地震・津波の被害予測は、すでに10年以上が経ったことから、県は今年度から新たな予測を作るた