山東省済南市にあるケンタッキーフライドチキン店舗に入る市民。（資料写真、済南＝新華社記者／徐速絵）【新華社北京8月7日】中国でケンタッキーフライドチキン（KFC）やピザハットなどを運営する外食大手の百勝中国控股（ヤム・チャイナ・ホールディングス）が5日に発表した2025年第2四半期（4〜6月）決算は、売上高が前年同期比4.0％増の28億ドル（1ドル＝約148円、為替換算の影響を除く）、営業利益が14.0％増の3億400万ドル