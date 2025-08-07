Z世代に人気のテキスト通話アプリJiffcy（ジフシー）。7月30日Android版を公開した（筆者撮影）【写真で見る】電話のように「発信」するが、会話はテキストで行う仕組みZ世代の注目を集める新感覚SNS「Jiffcy」とは電車の中で、スマートフォンに向かってカチカチと文字を打つ高校生。一見すると普通のメッセージのやり取りに見えるが、画面をのぞき込むと様子が違う。相手の文字が変換前から1文字ずつリアルタイムで表示され、まる