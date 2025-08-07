お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（30）が6日深夜放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・56）に出演。同番組新年会のエピソードを語った。くるまとお笑い芸人・永野、同局・三谷紬アナウンサーがレギュラーの同番組。スタッフも集まり、6月にようやく念願の新年会が開催された。二次会のカラオケでは「夢中に歌った」「すげー楽しかった」という永野。くるまは「お酒だけのカラオケ