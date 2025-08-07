6日夜、群馬・前橋市の住宅に何者かが押し入り、住人の男性に暴行を加え何もとらずに逃走する事件がありました。警察によりますと6日午後8時すぎ、群馬・前橋市の2階建ての住宅で、住人の男性から「家に侵入していた者に殴られた」と110番通報がありました。住宅に押し入った人物が部屋を物色していたところ、物音に気づいた住人の男性と鉢合わせたということです。この人物は男性の顔面を殴りその隙に逃走しましたが、男性にケガ