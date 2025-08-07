陰陽座が8月6日に、2年半ぶりとなるオリジナルアルバム『吟澪御前』 をリリースした。タイトルの意味は“吟ずることを己の澪とする強力な鬼”ということ。“澪”とは船が通った後の航跡のことで、つまり“歌ったり音楽を作ることで自らの軌跡を語る鬼”ということ。陰陽座の覚悟を込めたタイトルだ。その名の通り “これぞ陰陽座”な楽曲がたっぷり詰め込まれた大満足の一作に仕上がった。今回は瞬火に、アルバム制作についての思