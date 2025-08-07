半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報不正取得事件を巡り、日本の半導体製造装置大手の東京エレクトロンは7日、台湾の子会社の元社員1人が事件に関与していたことを確認したと発表した。