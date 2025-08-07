実業家のひろゆき氏が７日、Ｘを更新。宮城県の村井嘉浩知事が参政党・神谷宗幣代表へ公開の意見交換を断られたと会見で述べたことに「宮城県知事との話し合いすら逃げる人は」と反応した。宮城県の村井知事は、神谷代表が７月の参院選で仙台入りした際に、宮城県は水道事業を「外資に売った」などと主張したとし、それに猛反論。神谷代表へ公開の意見交換も申し入れたが、６日の会見で断られたと明かし「非常にがっかり、もっ