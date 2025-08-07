日本ハムは７日、梅林優貴捕手を今季初めて出場選手登録した。代わって山県秀内野手を抹消した。新庄監督は５日の試合後に、「あさっては梅林くんでいきます」と話し、７日先発予定の達とバッテリーを組ませると予告していた。