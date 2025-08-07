メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、二刀流で先発出場し、39号ホームランを放ちました。これで、メジャー通算1000安打を達成です。ピッチャー大谷は中6日で先発のマウンドへ。初回から、160km超えのストレートで三振を奪うなど、三者凡退に抑えました。3回に1点を失いますが、そのウラ。バッター大谷の第2打席でした。自らを援護する逆転の第39号ツーランホームラン。これで、メジャー通算1000安打