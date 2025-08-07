今回は、嫉妬に狂ったママ友の最低な行為を、幼稚園の園長に暴露したエピソードを紹介します。絶対に許せない…「息子が幼稚園で仲良しのYくんのママは、優しくていい人ですし、かなりのセレブママでもあります。しかしある日、Yくんのママが『若い男とママ活している』というでたらめな噂を幼稚園で耳にしました。その噂を流したのは、Sくんという子のママに間違いありません。というのもSくんのママはYくんのママへの嫉妬心がす