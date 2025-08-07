広島MF中村草太が後半14分に追加点を挙げた天皇杯は8月6日にラウンド16の7試合を行い、サンフレッチェ広島は清水エスパルスに3-0で勝利して、2年連続のベスト8進出を決めた。後半14分には日本代表MF中村草太がゴールを決め、ルーキーイヤーの公式戦ゴール数を「10」に伸ばし、二桁の大台に乗せた。1点リードで迎えた後半14分、広島は高い位置からプレスをかけてボールを奪うと、MF田中聡がダイレクトでスルーパスを入れる。こ