ユナイテッドアローズ [東証Ｐ] が8月7日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比10.3％減の26.9億円に減ったが、通期計画の90.3億円に対する進捗率は29.8％となり、5年平均の34.1％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.8％→6.6％に悪化した。 株探ニュース