【デジタル限定 絵森彩写真集「光彩」】 8月14日発売 価格：2,200円 デジタル限定 絵森彩写真集「光彩」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、声優として活躍中の絵森彩さんのデジタル限定写真集「光彩」を8月14日に発売する。 「ラブライブ！スーパースター!!」のスクールアイドルグループLiella! のメンバー・鬼塚夏美役の声優と