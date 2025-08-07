5月18日の前走ヴィクトリアマイルを制し、仏ジャックルマロワ賞（8月17日、ドーヴィル芝直線1600メートル）に出走予定のアスコリピチェーノ（牝4＝黒岩、父ダイワメジャー）が6日22時15分（日本時間7日午前5時15分）、首都パリ近郊のシャンティイに到着した。5日21時38分に成田空港発のフライトで出国し、韓国の仁川経由でドイツのフランクフルトへ。そこから馬運車で移動した。鈴木謙治朗助手は「長時間の輸送でしたが前回