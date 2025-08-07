７日の県内は各地で雨が降り、現在、長野地域に大雨警報が発表されています。また北陸新幹線が長野-金沢間で運転見合わせになるなど交通機関に影響が出ています。県内は寒冷前線の影響で各地で雨が降り、午前11時までの24時間に降った雨の量は小谷で「106.5ミリ」南木曽で「86.5ミリ」などとなっています。この雨の影響で、北陸新幹線は、長野と金沢の間の上下線で運転見合わせとなっていて、このあと正午に再開する予定です。金沢