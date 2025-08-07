レアルは、京都市内で運営するホテルタイプ19棟および一棟貸しの町家タイプ43棟、計62施設にて、ご宿泊の方に「Rinnオリジナルうちわ」を配布しています。 レアル レアルは、京都市内で運営するホテルタイプ19棟および一棟貸しの町家タイプ43棟、計62施設にて、ご宿泊のお客様に「Rinnオリジナルうちわ」を配布。 ●持続可能な観光を目指した取り組み「Rinn」ブランドでは、京都の街並みや環境資源を守りなが