8月6日、映画『ベートーヴェン捏造』の製作報告会見イベントが都内で行われ、俳優の山田裕貴（34）、古田新太（59）、そして脚本を担当したお笑いタレントのバカリズム（49）が登場した。【映像】バカリズムのコメント今作は、ベートーヴェンのイメージは秘書によるでっちあげだったという物語で、山田がベートーヴェンの秘書役を、ベートーヴェン役を古田が演じた。2人は役作りについて、このように述べた。山田「本当にベー