南極の内陸部の気温が世界平均より早いペースで上昇していることが、名古屋大学などの研究でわかりました。この地域で温暖化の傾向が明らかになるのは初めてです。【映像】気温上昇が世界平均2倍ペースで進む南極内陸部名古屋大学などのグループは、南極の内陸部の気温データ30年分を解析しました。その結果、日本の「ドームふじ基地」などでは、気温が10年間で約0.5度のペースで上昇していることがわかりました。これは世界平