レッドソックスとの契約を8年延長したアンソニー＝6日（ゲッティ＝共同）米大リーグで吉田の所属するレッドソックスは6日、21歳の外野手アンソニーとの契約を2026年から33年まで8年延長したと発表した。34年は球団側が選択権を持つ。球団公式サイトによると、総額は1億3千万ドル（約191億円）。アンソニーは6月にデビューしたばかりの有望株で、打線で存在感を示している。（共同）