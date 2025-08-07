男子ゴルフの岩手県オープン（賞金総額１０００万円）は９日、岩手・きたかみＣＣで行われる。２年連続出場となる岩手・花巻市出身の米沢蓮（２６）は「今年も地元の皆様の前でプレーをすることができ、とても光栄に思います。昨年は悔しい思いをしたので今年は優勝目指して頑張ります」とコメントした。今季は７度のトップ１０入りと安定感は抜群。賞金ランクでも３位につけており、地元Ｖが期待される。宮本勝昌、丸山茂樹、深