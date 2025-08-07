商業施設で面識のない女性を追い回し、スプレーを吹きかけるなどした疑いで61歳の男が逮捕されました。警視庁提供の映像には、手に持ったスプレーを吹きかけながら女性を追いかける男、根岸秀男容疑者（61）が映っています。東京・足立区の商業施設で7月、面識のない女性（30代）にスプレーをかけ暴行を加えた疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、根岸容疑者は椅子に座っていた女性がイヤホンをして携帯を見ている隙を