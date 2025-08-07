ソニーグループ [東証Ｐ] が8月7日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比11.8％増の2590億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の9300億円→9700億円(前期は1兆1416億円)に4.3％上方修正し、減益率が18.5％減→15.0％減に縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.7％→13.0％に大幅改