「原爆の日」から一夜明けた７日、平和公園には多くの人が足を運び祈りが続いています。６日夜、平和への願いを乗せ「灯篭流し」が行われた広島市の平和公園。一夜明けた７日は、朝から会場のテントなどを撤去する作業が進められていました。慰霊碑の前には７日も多くの家族連れや観光客が訪れ、平和への祈りを捧げる姿が見られました。■広島でガイドをする人「祖父が被爆者だったので、次の世代がまた伝えていこうと思える