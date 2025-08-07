『SPA!デジタル写真集三輪晴香「本当は小悪魔？」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA!デジタル写真集三輪晴香「本当は小悪魔？」』 『SPA!デジタル写真集三輪晴香「本当は小悪魔？」』 三輪晴香は、1996年滋賀県生まれ。女優として、舞台、ドラマなどで活躍。昨年『水曜日のダウンタウン』で、お見送り芸人しんいちへのドッキリ企画の仕掛け人として活躍し、あざとかわいい名演で大きな注目を集めた。