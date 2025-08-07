入院中の寝たきりの女性患者に性的暴行を加え、その様子を撮影したとして、准看護師として働いていた20代の男が再逮捕されました。 不同意性交等と性的姿態等撮影の疑いで再逮捕されたのは、熊本市北区清水亀井町のアルバイト、佐藤勝則容疑者（28）です。 警察によりますと、佐藤容疑者は今年1月18日午後1時40分ごろ、准看護師として勤めていた熊本市西区の病院で、入院していた寝たきりの80代の女性に対し性的暴行を加え、その