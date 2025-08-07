今日7日は、前線が近畿を南下しており、雨雲も北から南へと進んでいます。この雨雲が南へ抜けても、前線の北側では上空に寒気が流れ込むため、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。近畿では、明日8日にかけて局地的に雨雲が発達しやすく、大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意が必要です。前線に伴う雨雲が近畿を南下中今日7日は前線が近畿を南下しており、前線に向かって流れ込む暖かく湿