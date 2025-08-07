ラナップは、2025年8月9日(土)より、レトロなルックスと多機能を兼ね備えたミニデジタルカメラ「Recollo(レコロ)」を全国で発売します。 ラナップ「Recollo(レコロ)」 発売日：2025年8月9日(土)価格：6,980円(税込) ラナップは、2025年8月9日(土)より、レトロなルックスと多機能を兼ね備えたミニデジタルカメラ「Recollo(レコロ)」を全国で発売。この製品は、アイアールティーが製造を担当し、販売およびサ