2024年9月より放送が始まった『仮面ライダーガヴ』は、"お菓子"をモチーフにした独自の世界観と、ヒーロー作品にとどまらない人間ドラマで注目を集めてきた。その劇場版『仮面ライダーガヴお菓子の家の侵略者』が、7月25日より全国公開中だ。本作の舞台は、闇菓子のない異世界。かつての仲間が"赤の他人"として存在するなど、孤独にも向き合いながら、強敵に立ち向かうショウマの姿が描かれる。主題歌を担当したFANTASTICSから