「第107回全国高等学校野球選手権大会」の1回戦が連日、行われています。そんな中、バイドゥ（東京都港区）のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！ 『心が熱くなる甲子園テーマソングTOP10』」を紹介しています。ランキングは、2025年7月30日〜8月3日にかけて、15〜28歳の男女746人を対象にアプリ上でアンケートを実施し、集計しています。3位は、嵐の「夏疾風（はやて）」でした。第100回（2018