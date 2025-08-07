東京・足立区の商業施設で面識のない女性を追い回し、女性の顔にカラースプレーを噴射したなどとして、警視庁は61歳の男を逮捕しました。【写真を見る】女性の顔面にスプレー噴射したなどの疑い 61歳の男逮捕 当時ナイフも所持東京・足立区の商業施設で警視庁スプレーを構えながら女性を追いかける男。逃げる女性の顔へ向け、噴射します。暴行などの疑いで逮捕されたのは、根岸秀男容疑者（61）で、先月1日、足立区