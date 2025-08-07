雲南省の哀牢山国家級自然保護区で確認された中国西南地域で最大のカミキリムシ「威氏王天牛」。（成都＝新華社配信／趙力）【新華社成都8月7日】中国四川省の成都華希昆虫博物館の館長で、昆虫学者の趙力（ちょう・りき）氏はこのほど、中国西南地域で最大のカミキリムシ「威氏王天牛」（学名Autocratesvitalisi）が、雲南省の哀牢山国家級自然保護区の標高2450メートルの地点で初めて確認されたと明らかにした。趙氏とメデ