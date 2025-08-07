広島・原爆の日。被爆者が高齢化し、生の声を聞ける時間が限られています。被爆証言を親から託された男性が、次の世代に託したい「バトン」とは…。【写真で見る】原爆投下から2か月後に撮影されたフィルム「おんぶ少年」記憶を次世代へ80年前の8月6日…広島の街は一瞬で姿を変えました。これは原爆投下から2か月後に撮影されたフィルムです。けが人を乗せ進むリヤカー。少年は幼い子どもを背負い、がれきの中を歩いていきます。お