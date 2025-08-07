【新華社ウルムチ8月7日】中国の新疆ウイグル自治区ウルムチ市とウズベキスタンのウルゲンチを結ぶ国際貨物専用便が4日、運航を開始した。中国からウルゲンチへの直通貨物便は初めてで、ウルムチ天山国際空港とウズベキスタンを結ぶ3本目の貨物路線となる。同空港の中央アジアにおけるハブ機能強化を示している。ウルムチ出入境辺防検査站（出入境検査所）の統計によると、同空港の国際貨物路線は今回の就航により31本となり、