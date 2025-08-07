新型コロナ感染者が6週連続増加している。医師は猛暑による免疫低下とエアコン使用による換気不足・粘膜乾燥が主な原因と指摘。喉の痛みが主体の新系統が広がっているという。手洗い・換気の基本対策と熱中症予防の両立、室内運動と十分な睡眠で体調管理を改めていくことが重要だ。喉から始まる新系統のコロナ拡大増加傾向にある新型コロナウイルス、6週連続で感染者数が増加しているという状況だ。5000の医療機関から報告されてい