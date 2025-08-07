ホストクラブの女性客を誘惑し、飲食代金の支払いのため性風俗店で働くよう求めたとして、「北関東一売れている男」を自称するホストの男が逮捕されました。【写真を見る】自称「北関東一売れている」茨城のホストを逮捕飲食代金支払いのために女性客に性風俗店で働くよう要求か改正風営法の規定を全国初適用「茨城初の1億円Player」「北関東一売れている男」とSNSで宣伝するホストの男。風営法違反の疑いで逮捕された、茨城県