きのう午後、高知県越知町の国道33号で、軽乗用車同士が正面衝突する事故がありました。2台の軽乗用車には合わせて7人が乗っていて、このうち1台の後部座席に座っていた東京都の森久保柚輝くん（3）が事故からおよそ8時間後、外傷性ショックで死亡しました。男の子は母親と一緒に帰省中だったということです。