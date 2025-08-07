ミッキーマウスたちや名作が生まれる場所。カリフォルニア・バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオに潜入！ ここでは、1941年公開の映画『ダンボ』の制作から45年間、アニメーション制作の拠点として使われたアニメーション・ビルディングに注目。現在は1〜2階の廊下で制作過程の解説や原画、ポスターなどが飾られ、ディズニー作品の歴史を学べる空間に。3階の廊下にはウォルトの生涯を辿る写真が展示されている。The Animat