普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「錯乱」はなんて読む？「錯乱」という漢字を見たことはありますか？普段はなかなか目にしない漢字ですよね。それでも、文学や心理学などの分野で使われることがありますよ。いったい、「錯乱」はなんと読