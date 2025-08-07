戦後80年の節目に合わせて行われた県民への世論調査の結果がまとまり、憲法9条の改正の必要性について「必要がない」と答えた人が前回の調査に比べて下回っていることがわかりました。調査は県内に住む18歳以上の男女749人から回答を得ました。このうち憲法9条を改正する必要性について「必要がない」と答えた人は47.4パーセントとなりましたが、憲法公布70年に合わせて行われた2016年の調査よりも12.8ポイント下回りました