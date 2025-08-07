ドジャースの本拠地で6日、昨シーズンにワールドシリーズを制覇したことを記念して、大谷翔平選手のチャンピオンリングが配布されました。記者「朝9時のドジャー・スタジアム前です。試合開始までまだ4時間以上あるのですが、すでにファンの列ができています。ユニフォームは皆さん、大谷選手のを着てますね」ドジャー・スタジアムで6日、先着4万人に配られたのは、大谷選手のチャンピオンリングのレプリカです。大谷選手は去年、