アメリカのユナイテッド航空は6日、技術的な問題によってアメリカ国内での運航を停止したと発表しました。現地メディアは800便以上が遅延していると報じています。ユナイテッド航空は6日、技術的な問題のため、アメリカ国内の主要路線便が出発空港で待機していると発表しました。アメリカメディアによりますと徐々に復旧しているものの、全米で827便が遅延し、23便がキャンセルになっているということです。完全復旧の見通しについ