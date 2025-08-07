‘25年１月にアイドルグループ・Peel the Apple（通称：ぴるあぽ）の新メンバーとして、アイドル活動を再開した伊織ふう香。’22年に水着グラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL（以下、TGIF）」で「TGIF×FLASH選抜メンバー」になったり、週刊プレイボーイへの出演歴もある注目の存在だ。そんな彼女が週刊SPA!のサブスク「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（ビジョサーチ）」に初登場。もともと「グラビアを見るのが好き」