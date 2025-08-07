元HKT48でタレントの田中美久（23）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。キュンとした既婚者を実名告白した。番組では彼氏の浮気癖に悩むスタッフにアドバイスを送ることに。進行を務めたカカロニ栗谷は「8割、9割くらい浮気してますよね」と推測。森香澄は「芸能人って厳しいじゃないですか、世間の目も。一般の人の方がめっちゃ浮気しますよね」と語った。森から「既婚者にキュン