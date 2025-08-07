【モデルプレス＝2025/08/07】Snow Manの目黒蓮が出演する「ネピア プレミアムソフト」シリーズの新CMが、8月8日の「親孝行の日」より全国地上波で放映。回想シーンでは、目黒の事務所の後輩であるジュニアの宮岡大愛が、目黒の学生時代を演じている。【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ◆目黒蓮、スーツ姿で新CM出演 事務所の後輩が学生時代演じる新TVCMでは、ネピアの営業役の目黒が、久しぶりに帰省した実家で、あた