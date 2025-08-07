4月5日の前走ドバイシーマクラシックを制し、英インターナショナルS（8月20日、ヨーク芝2050メートル）に出走予定のダービー馬ダノンデサイル（牡4＝安田、父エピファネイア）が6日20時35分（日本時間7日午前4時35分）、ニューマーケットに到着し、ジェームズ・ホートン厩舎に入厩した。5日21時38分に成田空港発のフライトで出国し、韓国の仁川経由でドイツのフランクフルトへ。そこからチャーター便でスタンステッド空港（ロ